Предстоит провести некоторые инженерные работы.

Присутствие основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на своей исторической родине в рамках проведения выставки Computex 2024 позволило представителям прессы поинтересоваться у него, так ли плохо обстоят дела с сертификацией микросхем HBM3E, как это описывала недавняя публикация Reuters. Напомним, она утверждала, что микросхемы Samsung данного типа оказались такими горячими и прожорливыми, что не смогли пройти сертификационные тесты NVIDIA. Агентство Bloomberg поделилось свежими комментариями главы NVIDIA по этому вопросу.

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Источник изображения: Bloomberg

Относительно публикации Reuters в целом он заявил, что ему тут сказать нечего, но дал понять, что сертификация памяти Samsung под нужды NVIDIA действительно продолжается, и предстоит провести ещё кое-какие работы инженерного плана, прежде чем процесс будет завершён. Сам генеральный директор компании желал бы, чтобы сертификация завершилась «ещё вчера», но в реальности ему приходится запасаться терпением.