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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA признался, что сертификация памяти Samsung ещё не завершена
Предстоит провести некоторые инженерные работы.

Присутствие основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на своей исторической родине в рамках проведения выставки Computex 2024 позволило представителям прессы поинтересоваться у него, так ли плохо обстоят дела с сертификацией микросхем HBM3E, как это описывала недавняя публикация Reuters. Напомним, она утверждала, что микросхемы Samsung данного типа оказались такими горячими и прожорливыми, что не смогли пройти сертификационные тесты NVIDIA. Агентство Bloomberg поделилось свежими комментариями главы NVIDIA по этому вопросу.

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Источник изображения: Bloomberg

Относительно публикации Reuters в целом он заявил, что ему тут сказать нечего, но дал понять, что сертификация памяти Samsung под нужды NVIDIA действительно продолжается, и предстоит провести ещё кое-какие работы инженерного плана, прежде чем процесс будет завершён. Сам генеральный директор компании желал бы, чтобы сертификация завершилась «ещё вчера», но в реальности ему приходится запасаться терпением.

#nvidia #samsung #дженсен хуанг #hbm3e #computex 2024
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Tarment
12:50
Как я написал, и доказал не 1 скрином, делаю уровень 3070, играя вот так, с чёткостью как на скрине. Ладно, тупни мне надоели, пойду делом займусь, деньги надо зарабатывать, не на хуйню для игр конечн...
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Nvidia&Intel Hater
12:50
я не знаю.там срань полная а не четкость -побратимы генасика.уж лучше вообще не играть чем вот такое на экране
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Кекес
12:49
почему в 39 такой нищий?
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Кекес
12:48
Сравниваешь с музейным экспонатом молодец ) Поржал с тебя
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Nvidia&Intel Hater
12:47
у тебя уровень 6500 карта -вот ее уровень.офисная задрочка
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Tarment
12:47
Уровень Вега 64
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Nvidia&Intel Hater
12:46
да просто смешно .там с пат трейсингом на колени встает 4090 .он про кал свой чет пишет
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Кекес
12:46
Встань с бутылки, дурачок. Какие нахер киберпанки в 2К на офисной затычке, чё ты несёшь. Испанский стыд, сцуко. У тебя в steel nomad light 50 fps, это уровень встройки ёпта.
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Tarment
12:45
Как Вега 64 т к Вега 56 слабее, на 6600 будет 55 кадров
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Кекес
12:44
но объяснять бесполезно, клуб крепко сидит на бутылке и вставать не собирается
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