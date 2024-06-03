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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD представит ускоритель Instinct MI325X с памятью типа HBM3E уже в этом году
А в следующем будут представлены ускорители вычислений с архитектурой CDNA4.

Как поясняет ComputerBase.de, возглавляющая AMD Лиза Су (Lisa Su) на открытии Computex 2024 постаралась успокоить тех инвесторов, которые переживают из-за отсутствия новостей о планах компании по выпуску новых ускорителей вычислений. Помимо уже поставляемого Instinct MI300X, в этом году в ассортименте подобных решений AMD появится Instinct MI325X, оснащаемый 288 Гбайт памяти типа HBM3E.

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Источник изображения: ComputerBase.de

Свои ускорители с памятью HBM3E конкурирующая NVIDIA уже представила, но появление Instinct MI325X в этом в четвёртом квартале текущего года позволит компании AMD удержать паритет по скорости внедрения поддержки современных видов памяти. Впрочем, если Instinct MI325X сохранит архитектуру CDNA3, то в следующем году ускоритель Instinct MI350 предложит уже архитектуру CDNA4, а его преемник Instinct MI400 получит некую архитектуру CDNA ещё более продвинутого поколения.

Кстати, Instinct MI350 будет изначально оснащаться 288 Гбайт памяти типа HBM3E, а непосредственно чипы ускорителей этой серии будут выпускаться TSMC по технологии N3. Это семейство также предложит поддержку новых форматов данных FP4 и FP6. В результате переход с CDNA3 на CDNA4 позволит поднять быстродействие работы систем искусственного интеллекта при формировании логических выводов в 35 раз по сравнению с CDNA3. Не исключено, что ускорители вычислений нового поколения в одном из вариантов исполнения будут оснащаться системой жидкостного охлаждения.

#amd #gpgpu #hbm3e #instinct mi325x #instinct mi350x
Источник: computerbase.de
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