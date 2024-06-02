Апрельские заявления итальянских чиновников о намерениях потратить 10 млрд евро на поддержку национальной полупроводниковой промышленности начинают подкрепляться конкретными действиями. Как сообщает Reuters, правительство Италии получило разрешение Еврокомиссии выделить 2 млрд евро субсидий на строительство предприятия STMicroelectronics на Сицилии, которое будет специализироваться на выпуске автомобильных компонентов их карбида кремния.
реклама
По сути, STMicroelectronics уже является крупнейшим производителем подобных чипов, но появление нового предприятия на территории Италии позволит создать надёжную цепочку поставок соответствующих компонентов для электромобилей, производимых в Европе. Общие расходы на строительство такого предприятия оцениваются в 5 млрд евро, так что субсидии покроют немалую часть затрат инвесторов. Чипы из карбида кремния используются в силовых установках электромобилей, поскольку обеспечивают высокий КПД, устойчивость к высоким температурам и токам, а также адекватный эксплуатационный ресурс.