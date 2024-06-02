Чипы местного производства попадут в европейские электромобили.

Апрельские заявления итальянских чиновников о намерениях потратить 10 млрд евро на поддержку национальной полупроводниковой промышленности начинают подкрепляться конкретными действиями. Как сообщает Reuters, правительство Италии получило разрешение Еврокомиссии выделить 2 млрд евро субсидий на строительство предприятия STMicroelectronics на Сицилии, которое будет специализироваться на выпуске автомобильных компонентов их карбида кремния.

реклама

Источник изображения: STMicroelectronics

По сути, STMicroelectronics уже является крупнейшим производителем подобных чипов, но появление нового предприятия на территории Италии позволит создать надёжную цепочку поставок соответствующих компонентов для электромобилей, производимых в Европе. Общие расходы на строительство такого предприятия оцениваются в 5 млрд евро, так что субсидии покроют немалую часть затрат инвесторов. Чипы из карбида кремния используются в силовых установках электромобилей, поскольку обеспечивают высокий КПД, устойчивость к высоким температурам и токам, а также адекватный эксплуатационный ресурс.