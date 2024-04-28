И стать одним из крупнейших производителей микроэлектронной продукции в Европе.

В марте стало известно, что корпорация Intel отказалась от намерений построить на севере Италии предприятие по тестированию и упаковке чипов. Определённого рода «ревность» у итальянских политиков вызывают и действия руководства STMicroelectronics, которая пока отдаёт предпочтение развитию своего бизнеса на территории Франции. По информации Bloomberg, в текущем году власти Италии готовы выделить 10 млрд евро на поддержку национальной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Bloomberg

Соответствующее заявление министр торговли страны Адольфо Урсо (Adolfo Urso) сделал в эти выходные на съезде правящей партии в Пескаре. По его словам, Италия готовится к превращению в одного из крупнейших производителей полупроводниковой продукции в Европе. В марте было объявлено о привлечении сингапурского стартапа Silicon Box к строительству предприятия по производству чипов на севере Италии, в этот проект планируется вложить до 3,2 млрд евро. В ближайшие недели, по словам министра промышленности, будут сделаны не менее важные для национальной полупроводниковой отрасли заявления.