Тот случай, когда «утечка мозгов» имела решающее значение.

По информации Reuters, компания Starlink Илона Маска (Elon Musk) накануне столкнулась с масштабным нарушением в работе своего сервиса, после чего была вынуждена заявить со страниц социальной сети X, также принадлежащей миллиардеру, что проблема была полностью устранена. Причины перебоев в работе крупнейшей в мире инфраструктуры спутникового интернета не уточняются.

реклама

Источник изображения: Reuters

По данным сервиса Downdetector, перебои с предоставлением услуг связи отмечались на протяжении почти часа у 41 393 пользователей. Starlink контролирует примерно 60% группировки из 7500 низкоорбитальных спутников связи, которые сейчас находятся в околоземном пространстве. Локальное воздействие на работу этой системы, по данным некоторых источников, начали оказывать Вооружённые силы РФ.