Российская армия глушит работу украинских систем Starlink.





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В начале наступления России в Харьковской области появилась информация, что у Вооружённых сил Украины пропала связь со всеми видеоканалами, передающими изображения с дронов, отслеживающих передвижение российских военных. Это первый случай такого массового глушения спутникового интернета Starlink, который неоднократно предоставлял украинским военным доступ к оперативной обстановке на поле боя.

Основатель компании SpaceX Илон Маск написал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter), что его компании предпринимает все меры по противодействию глушения терминалов спутникового интернета. Он подчеркнул, что это действительно сложная проблема, требующая многочисленных ресурсов.

Маск также отметил, что российской армии удавалось полностью отключить все виды связи, кроме Starlink.

На текущий момент Starlink остаётся единственной работающей системой связи для украинских военных, находящихся на передовой, где получение оперативной информации является крайне важным. Тем не менее в этом месяце были неоднократные попытки России заглушить спутниковый интернет, некоторые из них оказались успешными.