Выпускать будут ту самую HBM.

По данным Nikkei Asian Review, во время своего недавнего визита в Японию председатель совета директоров SK Group Чей Тэ Вон (Chey Tae-won) выразил готовность этого южнокорейского конгломерата инвестировать средства в капитал зарубежных партнёров, и в случае необходимости организовать производство на территории Японии и США. Впрочем, о намерениях SK hynix построить в США предприятие по тестированию и упаковке чипов сообщалось ранее, а вот японское направление руководством корейского конгломерата почти не обсуждалось.

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Источник изображения: SK hynix

Если речь действительно пойдёт об организации производства на территории другой страны, то SK hynix приоритет будет отдавать наличию источников возобновляемой энергии. Японские производители оборудования для выпуска чипов и поставщики материалов являются важными партнёрами SK hynix, и она хотела бы углубить сотрудничество с ними. Компания готова открыть в Японии совместный исследовательский центр, поскольку в разработке той же HBM следующего поколения важны компетенции поставщиков материалов и оборудования, которые имеются в Японии.

Производитель твердотельной памяти Kioxia косвенно контролируется SK hynix, именно эта компания не дала первому завершить слияние с американской Western Digital. Как пояснил руководитель SK Group, сейчас SK hynix и Kioxia уже начали сотрудничать в технологической сфере, и это взаимодействие будет только расширяться. В целом, председатель совета директоров SK Group считает, что Япония и Южная Корея в большей степени дополняют друг друга, чем соперничают.