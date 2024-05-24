Это и могло привести к назначению нового руководителя полупроводникового бизнеса Samsung.

Южнокорейская компания SK hynix остаётся основным поставщиком чипов HBM разных поколений для нужд NVIDIA, и попытка более крупной Samsung Electronics обойти соперника за счёт начала поставок HBM3E в 12-ярусном исполнении в текущем квартале особой выгоды этой компании не принесла, как отмечает Reuters. Дело в том, что память типа HBM3E в исполнении Samsung до сих пор не может пройти сертификацию NVIDIA, которая позволила бы корейской компании поставлять эти чипы для использования в ускорителях вычислений американского партнёра.

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Источник изображения: Samsung Electronics

По данным Reuters, чипы HBM3E и HBM3 компании Samsung до сих пор не могут пройти тесты NVIDIA по уровню энергопотребления и тепловыделения, превышая соответствующие значения. Попытки подогнать свою продукцию этого типа под требования NVIDIA компания Samsung предпринимает с прошлого года, но последние тесты в апреле тоже были провалены. В данном случае речь идёт о неудачных результатах тестирования 8- и 12-слойных стеков HBM3E производства Samsung.