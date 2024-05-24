Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чипы HBM3E производства Samsung до сих пор не устраивают NVIDIA по энергопотреблению
Это и могло привести к назначению нового руководителя полупроводникового бизнеса Samsung.

Южнокорейская компания SK hynix остаётся основным поставщиком чипов HBM разных поколений для нужд NVIDIA, и попытка более крупной Samsung Electronics обойти соперника за счёт начала поставок HBM3E в 12-ярусном исполнении в текущем квартале особой выгоды этой компании не принесла, как отмечает Reuters. Дело в том, что память типа HBM3E в исполнении Samsung до сих пор не может пройти сертификацию NVIDIA, которая позволила бы корейской компании поставлять эти чипы для использования в ускорителях вычислений американского партнёра.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным Reuters, чипы HBM3E и HBM3 компании Samsung до сих пор не могут пройти тесты NVIDIA по уровню энергопотребления и тепловыделения, превышая соответствующие значения. Попытки подогнать свою продукцию этого типа под требования NVIDIA компания Samsung предпринимает с прошлого года, но последние тесты в апреле тоже были провалены. В данном случае речь идёт о неудачных результатах тестирования 8- и 12-слойных стеков HBM3E производства Samsung.

#nvidia #samsung #sk hynix #hbm3 #hbm3e
+
Написать комментарий (0)
Повышение дивидендов NVIDIA в 2,5 раза не было призвано привлечь инвесторов к акциям компании
Для SK hynix при выпуске HBM3E важен уровень выхода годной продукции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
44
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
65
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
31
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
73
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8

Сейчас обсуждают

oleg 24
07:48
48 000 000 и всегда ровная сумма. почему не 47 999 999 итд. высосанные из пальца статейки для хомяков. энтузиасты ха ха
Энтузиасты совместили 48 млн тестов видеокарт и узнали рост производительности GPU за 8 лет
oleg 24
07:42
энтузиасты минусуют
Энтузиасты совместили 48 млн тестов видеокарт и узнали рост производительности GPU за 8 лет
Юрий Галанов
07:41
Драйвер Nvidia поддерживает ли windows 11 24H2?
Вышла предварительная версия Microsoft Windows 11 24H2
Nihorix
07:36
С видеокартами всё действительно жёстко, потому что если брать что-то нормальное уровня Nvidia A40, то не хватит денег, если брать ГЕЙмерские карточки 30-ой серии, то ты нищий, а если брать сороковые ...
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
Grotlon
07:34
Украине придется делать буферную зону в Белгородской области.
Разборка Pixel 8a показала отсутствие паровой камеры и сложность извлечения аккумулятора
glavhyilo
07:31
бунты с огнестрелами,могут просто пойти в сша,если байдуна изберут вновь.
Bloomberg: Байден пропустит Глобальный саммит мира, чтобы посетить сбор средств Голливуде
Дмитрий Медведев
07:29
Zalman Z9 купил (2012 года выпуска) почти новым за 1500р. С целью установки 5 HDD и хорошим обдувом. Сравним с вашим корпусом по функциональности. Но вот все резинки и разъемы целые. https://www.citil...
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Семен Лебедев
07:26
Вообще то морские державы смеются при словах "Черноморский флот РФ"
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
aoxoa1
07:03
Зачем окопы, если есть термояд? Если у тебя бластер в шкафу, ты к недругу с ножом пойдешь? Сжечь на***й всех.
Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
Михаил Витвицкий
06:56
Почему пишут про абрамс а на фотке леопард написано?
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем