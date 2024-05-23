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Новости Hardware Алексей Сычёв
Налетай, подешевело: NVIDIA в июне прибегнет к дроблению акций
На каждую имеющуюся будет выдано ещё девять дополнительных.

Квартальный отчёт NVIDIA, который сам по себе заслуживает более пристального внимания, как поясняет CNBC, принёс ещё одну приятную для инвесторов новость. Компания в следующем месяце проведёт дробление акций по схеме «10 к 1», чтобы повысить их доступность для небольших инвесторов, включая розничных. Если учесть, что после закрытия торгов вчера курс акций NVIDIA впервые преодолел планку в $1000, дробление выглядит вполне уместным и своевременным. Последний раз свои акции NVIDIA дробила в мае 2021 года, с тех пор они выросли в цене более чем в семь раз.

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Источник изображения: NVIDIA

На нынешних условиях торги акциями компании в последний раз пройдут 7 июня, в пятницу. В течение последующих выходных каждый акционер NVIDIA, являвшийся таковым по состоянию на 6 июня, получит по 9 дополнительных акций на одну уже имеющуюся. С 10 июня торги возобновятся, но курс открытия окажется в десять раз ниже курса закрытия по состоянию на вечер пятницы. Другими словами, если 7 июня курс акций NVIDIA составит $1000, то с 10 июня они будут предлагаться по цене $100 за штуку.

Соответственным образом изменится и величина дивидендов, причём ради этого она вырастет в два с половиной раза до 10 центов на старую акцию. После дробления каждому акционеру будет причитаться по 1 центу на акцию. Выплата запланирована на 28 июня, дивиденды получат все акционеры, зарегистрированные по состоянию на 11 июня текущего года.

#nvidia #финансы #акции #дивиденды
Источник: cnbc.com
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