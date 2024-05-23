На каждую имеющуюся будет выдано ещё девять дополнительных.

Квартальный отчёт NVIDIA, который сам по себе заслуживает более пристального внимания, как поясняет CNBC, принёс ещё одну приятную для инвесторов новость. Компания в следующем месяце проведёт дробление акций по схеме «10 к 1», чтобы повысить их доступность для небольших инвесторов, включая розничных. Если учесть, что после закрытия торгов вчера курс акций NVIDIA впервые преодолел планку в $1000, дробление выглядит вполне уместным и своевременным. Последний раз свои акции NVIDIA дробила в мае 2021 года, с тех пор они выросли в цене более чем в семь раз.

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Источник изображения: NVIDIA

На нынешних условиях торги акциями компании в последний раз пройдут 7 июня, в пятницу. В течение последующих выходных каждый акционер NVIDIA, являвшийся таковым по состоянию на 6 июня, получит по 9 дополнительных акций на одну уже имеющуюся. С 10 июня торги возобновятся, но курс открытия окажется в десять раз ниже курса закрытия по состоянию на вечер пятницы. Другими словами, если 7 июня курс акций NVIDIA составит $1000, то с 10 июня они будут предлагаться по цене $100 за штуку.

Соответственным образом изменится и величина дивидендов, причём ради этого она вырастет в два с половиной раза до 10 центов на старую акцию. После дробления каждому акционеру будет причитаться по 1 центу на акцию. Выплата запланирована на 28 июня, дивиденды получат все акционеры, зарегистрированные по состоянию на 11 июня текущего года.