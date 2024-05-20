Samsung не вывозит?

Новейшие ускорители вычислений NVIDIA используют память типа HBM3E, её уже готовы поставлять не только лидирующая в этом сегменте рынка южнокорейская SK hynix, но и конкурирующая Samsung Electronics, а также американская Micron Technology. По крайней мере, к массовому производству чипов этого поколения Micron приступила ещё в феврале, и эксперты Mizuho Securities ожидают, что в следующем году компания сможет увеличить свою долю рынка с нынешних 5 до 25 %.

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Источник изображения: Micron Technology

Поскольку особой конкуренции от Samsung Electronics в сегменте HBM3E два других поставщика ещё долго испытывать не будут, для них конкуренция будет развиваться по типу дуополии. По всей видимости, SK hynix удастся сохранить свои доминирующие позиции на рынке HBM в целом, но доля Micron будет активно увеличиваться. Тем более, что память HBM3E этой марки обещает обеспечивать на 30% более низкое энергопотребление в сравнении с продукцией конкурентов.

Цены на память HBM3E будут расти, поскольку спрос опережает предложение, как считают аналитики Mizuho. Использовать гибридный метод формирования стека памяти Micron начнёт уже после того, как освоит выпуск HBM4 — не ранее 2027 года. Рынок HBM в целом, по прогнозам экспертов, будет расти в среднем на 65% в год, а потому уже в 2026 году достигнет оборота в $17–18 млрд.