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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Деревянная задняя крышка, 16 Гбайт ОЗУ и зарядка на 125 Вт: представлен необычный смартфон Moto X50 Ultra
А когда будет полностью деревянный корпус?

Компания Motorola представила интересный мобильный аппарат Moto X50 Ultra, который привлекает к себе внимание приемлемыми техническими характеристиками и одним смелым дизайнерским решением. В последнем случае речь идёт о деревянной задней крышке, дополненной металлической рамкой.

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Основные технические характеристики дебютировавшего смартфона:

  • экран OLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц;
  • процессор Snapdragon 8s Gen 3 с восьмью ядрами и частотой 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750;
  • оперативная память на выбор: 12 Гбайт или 16 Гбайт;
  • встроенное хранилище: версии на 256 Гбайт, 512 Гюайь или 1 Тбайт;
  • аккумуляторная батарея на 4500 мА⋅ч, поддерживающая зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт;
  • тыловые камеры: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп, телеобъектив на 64 Мп;
  • фронтальная камера на 50 Мп.

Устройство появится на рынке в трёх цветовых решениях и станет доступным для покупки в Китае с 24 мая. Что касается ценообразования, то здесь производитель предлагает следующие варианты:

  • модель с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти — 3999 юаней (около 520 долларов США);
  • версия 12/512 Гбайт — 4299 юаней (примерно 560 долларов США);
  • топовая модификация с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт встроенной памяти — 4699 юаней (около 610 долларов США).
#смартфоны #android #motorola #moto x50 ultra
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