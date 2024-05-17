Компания Motorola представила интересный мобильный аппарат Moto X50 Ultra, который привлекает к себе внимание приемлемыми техническими характеристиками и одним смелым дизайнерским решением. В последнем случае речь идёт о деревянной задней крышке, дополненной металлической рамкой.
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Основные технические характеристики дебютировавшего смартфона:
- экран OLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2712 × 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц;
- процессор Snapdragon 8s Gen 3 с восьмью ядрами и частотой 3,3 ГГц, графический процессор Adreno 750;
- оперативная память на выбор: 12 Гбайт или 16 Гбайт;
- встроенное хранилище: версии на 256 Гбайт, 512 Гюайь или 1 Тбайт;
- аккумуляторная батарея на 4500 мА⋅ч, поддерживающая зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт;
- тыловые камеры: основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 50 Мп, телеобъектив на 64 Мп;
- фронтальная камера на 50 Мп.
Устройство появится на рынке в трёх цветовых решениях и станет доступным для покупки в Китае с 24 мая. Что касается ценообразования, то здесь производитель предлагает следующие варианты:
- модель с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти — 3999 юаней (около 520 долларов США);
- версия 12/512 Гбайт — 4299 юаней (примерно 560 долларов США);
- топовая модификация с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт встроенной памяти — 4699 юаней (около 610 долларов США).