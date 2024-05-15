По крайней мере, в сфере 4G.

Американские регуляторы, как известно, недавно лишили Qualcomm права поставлять для нужд Huawei Technologies любые полупроводниковые компоненты, хотя до этого сквозь пальцы смотрели на снабжение американского разработчика компонентами для работы в сетях 4G, поскольку соответствующую экспортную лицензию Qualcomm успела получить ещё при президенте Дональде Трампе (Donald Trump), и с тех пор её никак не могли отозвать.

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Источник изображения: Qualcomm

Как отмечает TrendForce со ссылкой на китайские СМИ, финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) подтвердила готовность компании отказаться от закупок чипов Qualcomm, поддерживающих сети 4G, а также других компонентов этой марки, в которых она до недавних пор, как было принято считать, нуждалась. Бизнес Huawei по производству смартфонов от этих решений должен пострадать в минимальной степени, поскольку компания сможет переключиться на продукцию других поставщиков. В конце концов, она уже около пяти лет находится под санкциями США и постоянно готовится к их дальнейшему усугублению.