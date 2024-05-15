И некоторые из них уже располагают инженерными образцами.

Чтобы обосновать введение очередных санкций против китайских компаний, американские власти обычно сперва позволяют лояльным информационным агентствам вроде Reuters опубликовать разоблачительный материал, на основе которого законодатели и регуляторы США будут формировать новые ограничения в отношении КНР. В случае с вероятностью производства в Китае передовой памяти HBM всё должно пройти по аналогичному сценарию.

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Источник изображения: CXMT

По крайней мере, сейчас Reuters располагает информацией о намерениях сразу нескольких китайских компаний организовать выпуск памяти типа HBM2. Одной из них является ведущий китайский производитель DRAM — компания CXMT, которую уже подозревали как в промышленном шпионаже в отношении Samsung Electronics как раз на этом направлении, так и в заблаговременной закупке оборудования для выпуска HBM до вероятного введения санкций. В любом случае, CXMT уже подала почти 130 патентных заявок, так или иначе связанных с технологиями производства HBM, и вряд ли подобная подготовка ведётся «просто на всякий случай».

Выпускать HBM в Китае попытается и связанная с YMTC компания Xinxin, которая собиралась начать строительство специализированного предприятия в Ухане ещё в феврале этого года. Наконец, темой производства HBM активно интересуется Huawei Technologies, намеревающаяся использовать для этого технологические возможности компании Fujian Jinhua Integrated Circuit, и уже к 2026 году наладить выпуск в Китае микросхем памяти типа HBM2.

Более того, как сообщают источники Reuters, компания CXMT при поддержке Tongfu Microelectronics, которая специализируется на упаковке чипов, уже наладила в Китае выпуск первых образцов памяти типа HBM, и они переданы на изучение потенциальным клиентам. Сейчас память такого класса востребована в сегменте ускорения вычислений и искусственного интеллекта, поэтому китайские компании очень заинтересованы в наличии у них каналов поставок, не зависящих от зарубежных стран. По данным источников, китайские производители памяти регулярно проводят переговоры с южнокорейскими и японскими поставщиками оборудования, рассчитывая приобрести у них всё необходимое для выпуска памяти типа HBM.