Чтобы обосновать введение очередных санкций против китайских компаний, американские власти обычно сперва позволяют лояльным информационным агентствам вроде Reuters опубликовать разоблачительный материал, на основе которого законодатели и регуляторы США будут формировать новые ограничения в отношении КНР. В случае с вероятностью производства в Китае передовой памяти HBM всё должно пройти по аналогичному сценарию.
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По крайней мере, сейчас Reuters располагает информацией о намерениях сразу нескольких китайских компаний организовать выпуск памяти типа HBM2. Одной из них является ведущий китайский производитель DRAM — компания CXMT, которую уже подозревали как в промышленном шпионаже в отношении Samsung Electronics как раз на этом направлении, так и в заблаговременной закупке оборудования для выпуска HBM до вероятного введения санкций. В любом случае, CXMT уже подала почти 130 патентных заявок, так или иначе связанных с технологиями производства HBM, и вряд ли подобная подготовка ведётся «просто на всякий случай».
Выпускать HBM в Китае попытается и связанная с YMTC компания Xinxin, которая собиралась начать строительство специализированного предприятия в Ухане ещё в феврале этого года. Наконец, темой производства HBM активно интересуется Huawei Technologies, намеревающаяся использовать для этого технологические возможности компании Fujian Jinhua Integrated Circuit, и уже к 2026 году наладить выпуск в Китае микросхем памяти типа HBM2.
Более того, как сообщают источники Reuters, компания CXMT при поддержке Tongfu Microelectronics, которая специализируется на упаковке чипов, уже наладила в Китае выпуск первых образцов памяти типа HBM, и они переданы на изучение потенциальным клиентам. Сейчас память такого класса востребована в сегменте ускорения вычислений и искусственного интеллекта, поэтому китайские компании очень заинтересованы в наличии у них каналов поставок, не зависящих от зарубежных стран. По данным источников, китайские производители памяти регулярно проводят переговоры с южнокорейскими и японскими поставщиками оборудования, рассчитывая приобрести у них всё необходимое для выпуска памяти типа HBM.