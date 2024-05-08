Цены пока не объявлены.

Японский технологический гигант Sharp расширил свой модельный ряд мобильных устройств, представив новаторский Aquos R9. Создавая концепт дизайна данного аппарата, Sharp сотрудничала с известным дизайнерским бюро Miyake Design, что позволило смартфону получить уникальные черты в виде изящной алюминиевой рамки и характерной формы заднего фотомодуля.

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Производительность новинки обеспечивается благодаря новейшему Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, выпущенному по 4-нм техпроцессу. Графика представлена модулем Adreno 732, устройство также оснащено 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и 256 Гбайт встроенной памяти UFS 4.0. Sharp предусмотрела возможность расширения памяти за счёт карт microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч. Aquos R9 выделяется на фоне предшественников благодаря наличию инновационной испарительной камере, которая способствует эффективному отводу тепла.

Дисплей, который можно смело считать одной из отличительных особенностей Aquos R9, представлен 6,5-дюймовой Pro IGZO OLED панелью с разрешением 2340х1080 пикселей, диапазон частоты обновления колеблется от 1 до 120 Гц с возможностью увеличения до 240 Гц благодаря Black Frame Insertion. Формат отображения находится в соотношении 19,5:9, а максимальная яркость достигает впечатляющих 1500 нит.

Фотографические возможности Aquos R9 обеспечиваются набором из трёх 50 Мп камер, а именно:

основной модуль на 50 Мп (1/1,55", диафрагма f/1,9, оптическая стабилизация и премиальная оптика от Leica Hektor);

суперширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2,2 с углом обзора122°);

селфи-камера, также на 50 Мп, расположена по центру в самой матрице (диафрагма f/2,2).

Sharp Aquos R9 соответствует стандарту защиты IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD-810G. Смартфон оснащён современными коммуникационными интерфейсами, такими как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC. На боковой панели устройства также имеется сканер отпечатков пальцев. Операционная система — Android 14.

Ожидается, что релиз устройства состоится в июле текущего года с началом продаж в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии. Цену производитель сообщит позже.