А в денежном выражении она займёт более 30%.

Специалисты TrendForce напомнили, что память типа HBM сейчас пользуется повышенным спросом, и стоимость одной микросхемы в среднем в пять раз превышает DDR5. Если в натуральном выражении HBM к следующему году займёт 10% производственной программы DRAM, то в стоимостном выражении её доля достигнет более чем 30%. В этом году эти показатели преодолеют 5% в натуральном выражении и 21% в стоимостном.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Уровень выхода годной продукции при выпуске HBM3E сейчас не превышает 40–60 %, по данным TrendForce, но все крупные производители осваивают выпуск продукции этого типа. NVIDIA начала использовать HBM3E в своих ускорителях в первом квартале текущего года, AMD присоединится к ней где-то с четвёртого квартала, а NVIDIA начнёт поставлять ускорители семейства Blackwell где-то с середины третьего квартала, поэтому спрос на HBM3E тоже существенно вырастет в этом году.

Если говорить о спросе на память HBM всех типов, то в этом году он должен вырасти на 200%, а в следующем удвоиться, как считают аналитики TrendForce. Непосредственно HBM3E сейчас готовятся поставлять все три игрока данного сегмента рынка: SK hynix, Samsung Electronics и Micron Technology, хотя в последнем случае речь идёт только о 8-ярусных микросхемах, а два первых поставщика уже подготовили 12-ярусные.