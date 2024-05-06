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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla готовится предложить FSD автовладельцам в Европе и Великобритании
И уже ведёт законодательную подготовку.

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Недавний визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай, как принято считать, обеспечил компании Tesla необходимые условия для легализации технологии FSD в данном регионе. Технически FSD нельзя назвать полным автопилотом, но Tesla уже много лет совершенствует данный программный комплекс, стараясь приблизить его по своим возможностям к состоянию, не требующему вмешательства человека в процесс управления транспортным средством.

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Источник изображения: Tesla

По информации The Telegraph, в прошлом месяце в окрестностях Мюнхена прошла конференция, на которой представители Tesla демонстрировали отвечающим за безопасность дорожного движения в Европе чиновникам возможности FSD. Как ожидается, правила ООН в данной сфере будут скорректированы к сентябрю следующего года, что позволит на законодательном уровне разрешить эксплуатацию электромобилей Tesla не только в странах Евросоюза, но и Великобритании. В идеальном варианте компания хотела бы добиться этого к концу 2025 года, но в последней из стран из-за особенностей левостороннего движения это может случиться несколько позже.

#tesla #европа #великобритания #автопилот #tesla fsd
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