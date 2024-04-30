Ничего пересылать в США не потребуется.

Аналитики Citi объясняют, что неожиданная благосклонность китайских властей к идее запуска комплекса FSD компании Tesla на территории страны объясняется вполне предсказуемыми уступками со стороны разработчика этой системы. Ещё в 2021 году компанию Tesla китайские власти обязали построить на территории страны центр обработки данных, и хранить на его накопителях всю информацию, собираемую с бортовых камер эксплуатируемых в КНР электромобилей Tesla. Так работает «приземление персональных данных» по-китайски.

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Источник изображения: Tesla

Представители Citi считают, что Tesla не потребуется для адаптации своей системы FSD к условиям китайского трафика перегонять данные с эксплуатируемых в стране электромобилей в США. Основное программное обеспечение будет разрабатываться в США на тех данных, которые компания получает с местных электромобилей, но для китайского рынка будет делаться небольшая дополнительная настройка, не требующая обработки данных за пределами страны. Это и позволило Tesla убедить руководство КНР в надёжности своих информационных систем с точки зрения защиты персональных данных граждан.

Для самой компании выход с FSD на китайский рынок не сможет стать существенным источником дополнительной выручки. Всего в Китае было продано за время официальных поставок около 1,7 млн электромобилей Tesla. Если хотя бы четверть из них будет ежемесячно платить по $99 за доступ к FSD, то в масштабах года это добавит Tesla не более $500 млн выручки. Это не так уж много в мировом масштабе. Куда более высокий потенциал роста выручки таит переход на эксплуатацию роботизированных такси, но в этом смысле китайский рынок чем-то особенным для Tesla не выделяется, хотя и уступает по своей ёмкости только американскому.