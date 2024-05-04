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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что со временем Apple выпустит собственные ускорители вычислений
С памятью типа HBM, всё как положено.

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Уже в следующем месяце пройдёт конференция WWDC 2024 для разработчиков ПО на платформах Apple, и опрошенные Seeking Alpha эксперты утверждают, что с вероятностью анонса неких новых функций искусственного интеллекта для устройств Apple связаны определённые надежды инвесторов. По крайней мере, одним только ростом выручки Apple от реализации смартфонов в Китае вчерашний рост акций Apple в цене почти на 6% объяснить нельзя. Так или иначе, вчерашняя торговая сессия для этих ценных бумаг стала лучшей с 30 ноября 2022 года. Впрочем, активность инвесторов в известной степени подогрело обещание руководства Apple потратить на выкуп акций $110 млрд, и в этом смысле питать иллюзий не стоит.

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Источник изображения: Apple TV

Эксперты Bank of America уверены, что в представляемой в июне операционной системе Apple iOS 18 появится достаточно новых функций, подразумевающих использование технологий генеративного искусственного интеллекта, «второй волной» в этом смысле станет сентябрьский анонс очередного поколения iPhone. Вообще, в какой-то перспективе, по мнению аналитиков, Apple выпустит и аппаратные ускорители искусственного интеллекта собственной разработки, которые наверняка будут оснащаться памятью типа HBM и обладать достаточным быстродействием для эффективного использования в собственной инфраструктуре компании.

#apple #аналитика #искусственный интеллект #hbm
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Выручка от реализации смартфонов достигла максимального для первого квартала значения
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