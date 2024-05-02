И начнёт поставлять 12-ярусную HBM3E в этом месяце.

Во второй половине февраля SK hynix сообщила, что располагает заказами на поставку HBM на весь текущий год и часть следующего, а теперь Bloomberg уточняет, что производитель обеспечен заказами на поставку этого типа памяти вплоть до конца 2025 года. И это с учётом того, что в текущем году объёмы выпуска такой памяти будут удвоены.

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Источник изображения: SK hynix

Попутно уточняется, что поставки образцов 12-ярусных микросхем типа HBM3E компания SK hynix начнёт в текущем месяце, а к массовому производству приступит в третьем квартале. Подобная активность предпринимается с целью не допустить потери лидирующих позиций SK hynix на рынке памяти типа HBM, поскольку Samsung тоже продвигает свои решения поколения HBM3E. Расширение производства памяти SK hynix рассчитывает финансировать преимущественно за счёт собственных средств. Высокий спрос на HBM должен обеспечить ей достаточно высокую прибыль, чтобы не слишком полагаться на заёмные ресурсы.