И они в любом случае будут долго оставаться дорогими и нераспространёнными.

В Китае в эти дни проходит не только крупная автомобильная выставка, но и мероприятие, собравшее производителей тяговых батарей. На нём-то, как поясняет CnEVPost, компания CATL и рассказала о перспективах появления твердотельных аккумуляторов, способных увеличить плотность хранения заряда с нынешних 350 до 500 Вт·ч/кг. Твердотельные батареи хороши ещё и тем, что они могут быстрее принимать заряд, меньше его теряют при отрицательных температурах, обладают меньшей массой при той же ёмкости, а также более безопасны при ДТП.

реклама

Источник изображения: CATL

Сейчас степень готовности своих твердотельных батарей к серийному выпуску CATL оценивает в 4 балла из 9, а к 8 баллам показатель приблизится не ранее 2027 года. Вот тогда компания и сможет начать их мелкосерийный выпуск, но предупреждает, что удовольствие это будет довольно дорогим. Нынешние литиевые аккумуляторы с жидким электролитом способны доминировать на рынке ещё лет двадцать, и твердотельным потребуется от двух до трёх десятилетий, прежде чем они преодолеют планку в 50% рынка. Для себя CATL считает долю в 1% мирового рынка тяговых аккумуляторов, которую займут твердотельные, серьёзным прорывом.