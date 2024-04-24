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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К концу следующего года SK hynix потратит $14,5 млрд на строительство нового предприятия по выпуску памяти HBM
Производство будет расширяться не только в США.

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Новая публикация Bloomberg доказывает, что южнокорейская компания SK hynix не собирается ограничиваться инвестициями в американские проекты, рассчитывая на дальнейший активный рост рынка компонентов для систем искусственного интеллекта. Напомним, именно SK hynix является основным поставщиком памяти типа HBM для нужд компании NVIDIA, и она рассчитывает на рост спроса как минимум на 60% ежегодно в ближайшие периоды.

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Источник изображения: SK hynix

Рядом с уже существующим комплексом по производству памяти в южнокорейском Чхонджу компания собирается к ноябрю следующего года построить ещё один, потратив на соответствующие нужды до $14,5 млрд с учётом стоимости устанавливаемого оборудования. Строительство начнётся уже в конце этого месяца, и на первом этапе потребует от компании около $3,9 млрд инвестиций. Всего с начала 2014 года SK hynix потратила на строительство в Южной Корее трёх новых предприятий около $33,5 млрд.

#полупроводники #sk hynix #южная корея #инвестиции #hbm
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