И китайские чипы на несколько лет отстают от американских.

Похоже, попавший в новейшие смартфоны Huawei процессор HiSilicon Kirin 9010 своим происхождением и уровнем быстродействия пока никак не беспокоит американских чиновников, а вот в отношении его предшественника министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) до сих пор высказывается довольно эмоционально. По крайней мере, в интервью телеканалу CBS она в очередной раз заявила, что представленный в прошлом году 7-нм чип HiSilicon Kirin «на годы отстаёт от того, что имеется в США». Самые передовые полупроводники используются в США, как добавила министр, и по степени инновационного развития страна значительно опережает Китай.

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Источник изображения: Bloomberg

Не упустила Джина Раймондо и возможность в очередной раз подчеркнуть, насколько эффективными, по её мнению, оказались санкции США против РФ в контексте снабжения российского оборонного комплекса. Чиновница традиционно использует в качестве доказательства публикации, упоминающие о «разборке холодильников и посудомоечных машин» ради получения необходимых полупроводниковых компонентов российскими производителями систем вооружения. Как убеждена министр торговли США, экспортный контроль совершенно точно усложнил ведение боевых действий Россией.