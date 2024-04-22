Похоже, что завоевать свою долю на рынке смартфоны Huawei Pura 70 смогут только адекватной ценой и качественными фотографиями.

Китайский технологический гигант Huawei вернулся к своим собственным разработкам чипсетов линейки Kirin, дебютировавших в смартфонах серии Pura70. В линейке используется процессор Kirin 9010, а Pura70 Ultra уже прошел тестирование, и его чипсет показал довольно неутешительные результаты.

реклама

В тестах Geekbench 6 Kirin 9010 в составе Pura70 Ultra получает оценку в одноядерном режиме 1446 баллов и многоядерную оценку 4524 балла. Эти показатели, конечно, намного хуже, чем у чипсетов текущего поколения, таких как Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300. Однако, новинка также уступает старым флагманским чипсетам и даже чипсетам среднего класса последнего поколения.

Например, двухлетний Snapdragon 8+ Gen 1 имеет средние баллы 1741 и 4584 в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 соответственно. Этот чипсет, хотя и в режиме 4G, использовался в серии P60 в прошлом году, что потенциально указывает на понижение производительности нового поколения. Прошлогодний Snapdragon 7+ Gen 2 на Poco F5 также набрал 1687 и 4378 баллов в этих двух тестах.

С графическим процессором дела обстоят намного хуже. Pura70 Ultra смог заработать в 3DMark Wild Life Extreme Unlimited 1531 балл и оценку графического процессора AnTuTu 195380 баллов. Для сравнения, смартфон с Snapdragon 8+ Gen 1, такой как Xiaomi 12S Pro, набирает 2740 и 479604 балла в этих двух тестах соответственно. Snapdragon 7+ Gen 2 набрал в этих тестах 1956 и 337915 баллов, что еще раз показывает, насколько сильно отстает Kirin 9010.

Судя по всему, Huawei Pura70 Ultra не сможет обеспечить конкурентоспособную производительность в 2024 году. Однако, как и предыдущие устройства серии, он позиционируется как смартфон, ориентированный на качественные фотографии, и, похоже, по крайней мере, в этом отношении он сможет себя достойно проявить.