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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron будет вынуждена сократить поставки памяти на 5% из-за землетрясения на Тайване
Но только в текущем квартале.

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Micron Technology является исконно американской компанией, но это не мешает ей располагать четырьмя предприятиями по производству микросхем памяти на острове Тайвань — тем более, что они перешли под контроль нынешнего владельца более десяти лет назад после сделки по покупке компании Elpida. Местные предприятия Micron, как сообщает Reuters, пока не приступили к полноценной работе после сильнейшего землетрясения за последние четверть века, которое произошло в начале месяца.

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Источник изображения: Reuters

В долгосрочной перспективе это событие не скажется на способности Micron поставлять память типа DRAM, но по итогам текущего квартала, который завершится к началу июня, компания будет вынуждена снизить объёмы поставок такой продукции на величину около 5%, как пояснил глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra). Компания активно втягивается в поставки микросхем HBM3E для нужд NVIDIA, но руководство Micron не стало уточнять, насколько тайваньское землетрясение могло повлиять на соответствующую деятельность американского производителя.

#полупроводники #тайвань #micron #dram #землетрясение #hbm3e
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