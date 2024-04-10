Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Премьер-министр Японии высказался за расширение сотрудничества с США в сфере производства чипов
2-нм техпроцесс? Маловато будет!

реклама

Власти Японии благосклонно отнеслись к идее создания компании Rapidus, которая с 2022 года формирует необходимые финансовые и технологические ресурсы для освоения к 2027 году массового производства на территории страны 2-нм чипов. Недавно правительство Японии решило выделить Rapidus субсидии в размере $3,9 млрд на покупку необходимого оборудования.

реклама

Источник изображения: Reuters

По информации Reuters, японский премьер-министр Фумио Кисида (Fumio Kishida) во время своего визита в Вашингтон напомнил, что Rapidus сотрудничает с американской компанией (IBM) в сфере разработки технологий, позволяющих выпускать чипы следующего поколения, и выразил надежду, что этим сотрудничество между двумя странами не ограничится. Фумио Кисида выразил уверенность, что для США и Японии важно повышать устойчивость экономик двух стран и обеспечивать их рост во благо мировой экономике.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
70
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
122
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
158
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Евгений Болотников
04:20
Так и есть.Пекарей не много знакомых ,правда, но только у одного 3080 карточка , у остальных 3060 или 3060ti. У самого вариант второй. Для гейминга в 1080p брать что-то дороже смысла нет
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Евгений Болотников
04:12
Вот тут как боженька смолвил. Нормальная жизнь это уже фетиш.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Леонид Вертушкин
04:10
Плюсую, VR даже и с 4080 с топовым процессором и 64 гб памяти будет скрипеть и напрягаться. А есть ещё всякие большие языковые модели, для которых нужно много ресурсов. Люди просто лично не имеют опыт...
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Kasyan
03:56
Нет, не так. - Ну как вам мой план? - Охренительный у тебя план! Поделишься?! (c) Наркоман Павлик.
Зеленский: у Украины есть план нового контрнаступления
Dead Shadow
03:32
Не успеют они до июня набрать нужных объёмов даты.
Чат-бот GPT-5 может быть представлен в июне
Yвесёделерчuk
03:22
Полно видео, америка передала глушилки приземляющие эти герани. Большинство взрывается. https://www.youtube.com/watch?v=OjpP8yt-rR8
Немецкая пресса впечатлена масштабами производства дронов-камикадзе «Герань» в России
Валерий Агапов
03:18
Видимо у них всё хорошо
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
ev_rus
03:09
Предлагаешь посмотреть у соседних небратушек как, поучиться, страну просирать?
В РФ предложили исключить смартфоны и ноутбуки Apple, Samsung, Asus и Acer из параллельного импорта
ev_rus
03:08
А что Смута говно и хорошего ничего нет это Мыколке на Трухе рассказали?
В РФ предложили исключить смартфоны и ноутбуки Apple, Samsung, Asus и Acer из параллельного импорта
ev_rus
03:00
Так на работе денежку работаю, приколи, ты не знал, что так нужно, и покупаю что надо. А не как ты алименщик, чатовый фуфел, которому кроме голого зада показать нечего, поэтому и не показываешь, детям...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем