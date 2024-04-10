2-нм техпроцесс? Маловато будет!

Власти Японии благосклонно отнеслись к идее создания компании Rapidus, которая с 2022 года формирует необходимые финансовые и технологические ресурсы для освоения к 2027 году массового производства на территории страны 2-нм чипов. Недавно правительство Японии решило выделить Rapidus субсидии в размере $3,9 млрд на покупку необходимого оборудования.

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Источник изображения: Reuters

По информации Reuters, японский премьер-министр Фумио Кисида (Fumio Kishida) во время своего визита в Вашингтон напомнил, что Rapidus сотрудничает с американской компанией (IBM) в сфере разработки технологий, позволяющих выпускать чипы следующего поколения, и выразил надежду, что этим сотрудничество между двумя странами не ограничится. Фумио Кисида выразил уверенность, что для США и Японии важно повышать устойчивость экономик двух стран и обеспечивать их рост во благо мировой экономике.