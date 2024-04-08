Такая память в среднем в шесть раз дороже обычной DRAM.

Участие американской Micron Technology в цепочках поставок памяти типа HBM3E для нужд NVIDIA на данный момент подтверждено официально — памятью этой марки будут оснащаться ускорители вычислений H200, поэтому аналитики Citi не стали себя ограничивать в формировании прогнозов относительно развития их дальнейшего сотрудничества.

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Источник изображения: Micron Technology

Во-первых, как отмечают представители Citi, в текущем году Micron может выручить на поставках памяти типа HBM не менее $700 млн, а уже в следующем увеличить соответствующую сумму до $3 млрд. Во-вторых, для самой компании выпуск HBM в больших объёмах является возможностью увеличить прибыльность бизнеса, поскольку микросхемы памяти этого типа в среднем в шесть раз дороже обычной DRAM при идентичном объёме, а норма прибыли при их выпуске выше. Резкое наращивание объёмов выпуска, как считают представители Citi, не приведёт к кризису перепроизводства HBM. Впрочем, Micron придётся увеличить свои капитальные расходы в следующем году на 40%, чтобы поспевать за спросом на память семейства HBM.