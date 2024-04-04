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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix рассчитывает начать выпуск HBM в США во второй половине 2028 года
На строительство местного предприятия будет потрачено $3,87 млрд.

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На этой неделе южнокорейская компания SK hynix, как отмечает Reuters, подтвердила свои намерения потратить $3,87 млрд на строительство в штате Индиана передового предприятия по выпуску микросхем памяти класса HBM. Какое именно поколение HBM будет выпускаться в США, не уточняется, но ко времени завершения строительства американского предприятия компания уже должна располагать технологиями производства HBM4. Ввести предприятие в строй планируется во второй половине 2028 года.

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Источник изображения: SK hynix

Важно, что в Индиане SK hynix будет заниматься тестированием и упаковкой соответствующих микросхем, поэтому они сразу могут быть направлены на предприятия TSMC в Аризоне для создания чипов NVIDIA, используемых в составе ускорителей вычислений, если такая продукция там будет производиться. Рядом с новым предприятием SK hynix расположится и профильный исследовательский центр, который будет заниматься совершенствованием технологий упаковки чипов. Снабжать производственную площадку квалифицированными кадрами будут местные университеты.

#сша #полупроводники #sk hynix #hbm
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