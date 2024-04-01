От этих ограничений страдает мировая полупроводниковая отрасль.

На прошлой неделе США расширили экспортные ограничения в отношении КНР в сфере поставок высокопроизводительных вычислений и оборудования для производства полупроводниковых компонентов, но характер нововведений пока не проанализирован полностью. Это не помешало китайской стороне, как отмечает Reuters, выразить своё несогласие с действиями США.

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Источник изображения: Reuters

Представители Министерства торговли КНР предсказуемо заявили, что новые ограничения не только негативно повлияют на товарооборот двух стран, но и негативно скажутся на всей мировой полупроводниковой отрасли. Новые меры США, по мнению китайских чиновников, нарушают законные права и интересы не только китайских, но и зарубежных компаний, которые хотят работать с Китаем. Власти Поднебесной готовы работать со всеми странами на взаимовыгодных условиях и обеспечивать безопасность и стабильность полупроводниковой отрасли, а также надёжную работу цепочек поставок, как отмечается в официальном заявлении.