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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые правила экспортного контроля США ограничат поставки в Китай ноутбуков
Потому что их тоже можно использовать не по прямому назначению.

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В прошлый раз правила экспортного контроля США в области вычислительных средств и оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов обновлялись прошлой осенью, но теперь Reuters сообщает об их очередном обновлении, которое вступит в силу на следующей неделе.

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Источник изображения: Lenovo

Подробностей о сути нововведений пока нет, но источник поясняет, что новая редакция правил экспортного контроля, занимающая 166 страниц, вводит дополнительные пояснения относительно возможности поставок передовых вычислительных компонентов в Китай и другие страны, вызывающие у властей США беспокойство. В частности, в составе ноутбуков определённые вычислительные компоненты в эти страны тоже поставлять нельзя. Скорее всего, речь идёт о производительных мобильных видеокартах, которые ранее использовались для майнинга в составе ноутбуков, а теперь могут применяться для ускорения работы систем искусственного интеллекта. Подробности о нововведениях наверняка станут известны к следующему четвергу.

#сша #китай #санкции #ноутбуки
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