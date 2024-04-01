За предыдущие двенадцать месяцев курс акций компании вырос более чем вдвое.

За предыдущие двенадцать месяцев акции южнокорейской компании SK hynix выросли в цене более чем в два раза. Интерес к ним инвесторов подогревается осознанием того факта, что данная компания контролирует более 90% рынка микросхем памяти HBM новейших поколений, которые используются ускорителями NVIDIA в составе систем искусственного интеллекта, весьма востребованными рынком. Как подчёркивает Bloomberg, это позволило капитализации SK hynix превысить отметку в $100 млрд.

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Источник изображения: SK hynix

Теперь SK hynix с этой точки зрения является второй по величине компанией в Южной Корее, хотя Samsung Electronics с её $360 млрд всё равно оказывается сильно впереди. Заметим, что за предыдущие 12 месяцев акции Samsung выросли в цене только на 31%, и свою память семейства HBM она только собирается начать поставлять NVIDIA. Третьим игроком этого рынка является американская Micron Technology, она тоже готовится стать поставщиком NVIDIA в данном сегменте рынка.