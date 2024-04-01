Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Капитализация SK hynix превысила $100 млрд на волне ИИ-бума
За предыдущие двенадцать месяцев курс акций компании вырос более чем вдвое.

реклама

За предыдущие двенадцать месяцев акции южнокорейской компании SK hynix выросли в цене более чем в два раза. Интерес к ним инвесторов подогревается осознанием того факта, что данная компания контролирует более 90% рынка микросхем памяти HBM новейших поколений, которые используются ускорителями NVIDIA в составе систем искусственного интеллекта, весьма востребованными рынком. Как подчёркивает Bloomberg, это позволило капитализации SK hynix превысить отметку в $100 млрд.

реклама

Источник изображения: SK hynix

Теперь SK hynix с этой точки зрения является второй по величине компанией в Южной Корее, хотя Samsung Electronics с её $360 млрд всё равно оказывается сильно впереди. Заметим, что за предыдущие 12 месяцев акции Samsung выросли в цене только на 31%, и свою память семейства HBM она только собирается начать поставлять NVIDIA. Третьим игроком этого рынка является американская Micron Technology, она тоже готовится стать поставщиком NVIDIA в данном сегменте рынка.

#nvidia #samsung #искусственный интеллект #акции #sk hynix #hbm #hbm3 #капитализация
+
Написать комментарий (0)
США и Япония могут договориться о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
Adobe анонсировала GenStudio — платформу на базе ИИ для создания рекламных материалов
Членам Конгресса США запретили использовать Microsoft Copilot в служебных целях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
37
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
11
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
19
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
32
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
78
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
2
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
2
Обзор камеры видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera C300
+

Сейчас обсуждают

Jabajopa
05:27
Хз зачем валить 4070 надо было, когда это единственная реально стоящая карта 40 поколения по соотношению цена/качество. Люди странные
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Такой то
05:21
рожа какая-то пидаристичная
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
nukemall
05:09
Копейки-то копейки, от 17 копеек за беспонтовые 373 в картонном стаканчике до 30 копеек за вариант с жестяной оболочкой, но шесть штук для магнитофона это уже от рубля до 1.80, вполне ощутимые деньги.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Дед Мороз
05:05
0,5 против 20... Почти заместила😉
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
Obscury
04:58
3 тонны в фабе эквивалентны 1600 тоннам тротила? Вы там наркоманы штоле?
На Украине сравнили ФАБ-3000 с тактическими ядерными зарядами и опасаются для них модулей УМПК
Wernon Dobby
04:58
Poco m4 pro 4g глобальная версия уже две недели как обновился. Проблем с телефоном нету
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
Анастасия Ворошилова
04:49
2,5 миллиметров? Автор так спешил запостить, что с логикой проблемы
Карл III отменил 100-летний запрет на ношение бороды военными для привлечения людей в армию
Анастасия Ворошилова
04:47
Очень важно знать, что разрабов именно 403
CD Projekt Red уже собрала команду для разработки The Witcher 4
Анастасия Ворошилова
04:43
НАТО может и не вступится, но США за свои территории будет отвечать. А там и эти подтянутся. Хотя на самом деле, все намного проще - не будут НАТО смотреть на свои же внутренние документы, им плевать ...
CNN: НАТО не обязаны помогать США в случае вторжения в штат Гавайи или Гуам
Анастасия Ворошилова
04:40
Будяк знает о армии РФ больше чем о своих укропитеках
Буданов: Россия накапливала «Калибры», в ближайшее время они могут начать массово применяться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем