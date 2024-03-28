И в этом нет ничего нового.

Ещё в октябре позапрошлого года Илон Маск (Elon Musk) заявлял, что человекоподобных роботов Optimus компания Tesla надеется предлагать клиентам по цене около $20 000. Если учесть, что этому производителю только предстоит вывести на рынок доступный электромобиль стоимостью от $25 000, пока руководство вынуждено сравнивать стоимость роботов с половиной электромобиля, как даёт понять Electrek.

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Источник изображения: Engage Tesla

Во всяком случае, в минувший вторник Илон Маск признался, что человекоподобные роботы гораздо сложнее в устройстве и производстве, чем электромобили, но это не отнимает у него уверенности в способности предлагать их на рынке по стоимости менее половины электромобиля. Сейчас актуальные модели электромобилей Tesla начинаются в цене около отметки $40 000, поэтому половина этой суммы как раз и даёт исходные $20 000, которые компания собиралась просить за роботов Optimus. Другое дело, что инфляция способна внести коррективы в планы Tesla, ведь производство таких роботов компания начнёт не ранее следующего года, по всей видимости, а за это время экономическая ситуация может заметно поменяться.