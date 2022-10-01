Фабрика обещаний готова выдавать новый вид продукции.

Сейчас все желающие могут изучить запись трансляции с мероприятия AI Day 2022, на котором представители Tesla рассказывали об успехах в разработке человекоподобного робота, совершенствовании автомобильного автопилота и создании суперкомпьютерных систем для работы с искусственным интеллектом. Звездой презентации, разумеется, стали два прототипа человекоподобных роботов Tesla Optimus, которые последовательно появились на сцене и продемонстрировали свои способности.

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Источник изображения: Tesla

Если прототип первого поколения, созданный в феврале этого года с использованием комплектующих стороннего производства, смог пройтись по сцене без страховки и даже делал движения руками в такт музыке, то прототип второго поколения передвигался по сцене исключительно на специальной тележке при помощи троих ассистентов.

Источник изображения: Tesla

По словам Илона Маска (Elon Musk), прототип второго поколения оснащается уже приводами и компонентами собственной разработки Tesla, и по своему виду он очень похож на серийную версию робота, которую компания постарается поставить на конвейер так скоро, как будет возможно. Научить это поколение прототипа ходить самостоятельно специалисты Tesla должны в течение нескольких недель.

Как пояснили представители Tesla, в конструкции серийного робота будут присутствовать компромиссы, позволяющие выпускать его миллионными партиями по разумной цене. Например, от двух сотен степеней свободы всего человеческого тела в серийном варианте робота останется только 28, но его кисти не будут уступать человеческим по своим кинетическим возможностям, обеспечивая те же 27 степеней свободы. Будут применяться не самые дорогие конструкционные материалы вроде пластика, хотя виртуальные симуляции позволят выявить те части механизма, где это будет оправдано с точки зрения надёжности. Виртуальный двойник робота даже подвергся краш-тестам в компьютерной среде, чтобы исключить вероятность серьёзных повреждений при такой теоретически частой проблеме, как падение лицом вниз.

Удержать массу серийного робота Tesla рассчитывает в пределах 73 кг, при этом собирается наделить его аккумулятором ёмкостью 2,3 кВт·ч, полного заряда которого должно хватать на день работы. Бортовой компьютер на базе фирменного процессора Tesla тоже расположится в туловище робота, как и батарея.

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Илон Маск убеждён, что Tesla сможет выпускать таких роботов миллионными партиями, а цена серийной версии не превысит $20 000. То есть, он будет даже дешевле электромобиля одноимённой марки. В долгосрочной перспективе, по мнению Маска, это позволит трансформировать всю человеческую цивилизацию, достичь изобилия товаров и услуг, а также победить бедность.