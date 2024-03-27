В соответствии с прогнозами по тенденции развития всей отрасли.

Хотя подобные заявления обычно делаются на квартальных отчётных мероприятиях, в условиях повышенного интереса общественности к сфере искусственного интеллекта представители работающих в ней компаний не пренебрегают любой возможностью заявить о себе. По информации Reuters, руководитель SK hynix Квак Но Чун (Kwak Noh-Jung) счёл нужным ещё раз подчеркнуть, что в сегменте DRAM выручка этой компании от реализации чипов HBM в текущем году достигнет двузначной величины в процентах.

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Источник изображения: SK hynix

Это вполне закономерно, если учесть, что SK hynix до сих пор остаётся основным поставщиком памяти класса HBM для нужд NVIDIA, которая контролирует более 80% рынка ускорителей для систем искусственного интеллекта. Сторонние аналитики ожидают, что в глобальных масштабах HBM сформирует 15% рынка DRAM в денежном выражении, тогда как год назад этот показатель не превышал 8%. Вчера также стало известно, что SK hynix намеревается к 2028 году организовать на территории США упаковку и тестирование передовых чипов памяти, вложив в строительство локального предприятия не менее $4 млрд.