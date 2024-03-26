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Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix рассчитывает запустить тестирование и упаковку памяти в США к 2028 году
На строительство предприятия в Индиане будет потрачено $4 млрд.

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Издание The Wall Street Journal сообщает, что южнокорейская компания SK hynix собирается потратить около $4 млрд на строительство в штате Индиана передового предприятия по тестированию и упаковке микросхем памяти с использованием сложной пространственной компоновки. Из этого описания можно сделать вывод, что SK hynix собирается на территории США освоить тестирование и упаковку чипов памяти семейства HBM.

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Источник изображения: SK hynix

Если учесть, что данное предприятие будет построено к 2028 году, речь вполне может идти уже о памяти HBM4 или более совершенной, поскольку выпуск HBM3E компания SK hynix уже освоила на своих предприятиях в Южной Корее. На финансирование строительства будут направлены субсидии, которые SK hynix рассчитывает получить как от федеральных властей США, так и от муниципальных. В городе Уэст-Лафайетт также расположен Университет Пердью, который поможет компании с подготовкой квалифицированных специалистов, коих на первых этапах потребуется от 800 до 1000 человек.

#сша #полупроводники #sk hynix #hbm
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