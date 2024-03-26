Глава американской компании уже одобрил это решение.

Корейские СМИ, на которых ссылается популярное издание DigiTimes, сообщили о намерениях Samsung Electronics начать поставки 12-ярусных стеков памяти типа HBM3E для нужд компании NVIDIA с сентября текущего года. Представленная Samsung в этом году, память HBM3E подобной компоновки позволяет разместить в одном стеке 36 Гбайт при равной с 8-ярусным стеком высоте. Скорость передачи информации при этом достигает 1280 Гбайт/с.

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Источник изображения: JH Han, LinkedIn

По некоторым данным, у SK hynix, которая в целом является главным поставщиком HBM3E для нужд компании NVIDIA, возникли какие-то проблемы с масштабированием производства 12-ярусных стеков HBM3E, хотя образцы таких микросхем для тестирования этот корейский производитель уже предоставил NVIDIA ещё в прошлом месяце. Уверенности в способности Samsung добиться благосклонности NVIDIA добавил и появившийся после GTC 2024 снимок с подложкой с 12-ярусными микросхемами HBM3E производства Samsung, на которой глава последней из компаний расписался под одобрительной резолюцией. Тем самым он мог показать, что 12-ярусные стеки HBM3E прошли сертификацию NVIDIA или сделают это в ближайшее время.