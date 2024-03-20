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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США выделили Intel безвозвратные субсидии на сумму $8,5 млрд
И ещё $11 млрд дадут в долг.

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По информации Tom’s Hardware, Министерство торговли США заключило с Intel предварительное соглашение о выделении финансовых средств по «Закону о чипах» для поддержки проектов компании по строительству новых предприятий на территории страны. Как выясняется, безвозвратных субсидий Intel получит только $8,5 млрд вместо запланированных $10 млрд, но возможностью получить $11 млрд в виде долгосрочных кредитов под выгодную ставку компания тоже осталась довольна.

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Источник изображения: Intel

Кроме того, из $100 млрд собственных средств, потраченных на такие проекты, компания сможет вернуть до 25% в виде налоговых вычетов, причём этой льготой компания сможет воспользоваться уже сейчас, при переоснащении своих предприятий в Нью-Мексико, которые ранее выпускали памяти, а теперь будут упаковывать и тестировать чипы.

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сообщил, что Intel в целом получила то, что хотела, но добавил, что для возрождения полупроводниковой отрасли США как таковой потребуется ещё один «Закон о чипах». Также стало известно, что выделенные сейчас средства касаются только коммерческих проектов Intel, а финансирование оборонных заказов будет осуществляться из других источников. Гелсингер также подтвердил, что строящиеся в Огайо предприятия будут введены в строй не в 2025 году, как планировалось изначально, а не ранее 2027 или 2028 года. До 30% из предусмотренных на запуск нового предприятия средств Intel будет тратить на возведение корпуса и создание инженерной инфраструктуры, а 70% средств будет уходить на закупку и монтаж оборудования. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) напомнила, что к 2030 году страна рассчитывает производить на своей территории до 20% мирового объёма чипов, выпускаемых с использованием передовой литографии.

#intel #сша #полупроводники #закон о чипах #субсдии
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