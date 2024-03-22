Но не смогла сделать этого и отказалась от этой идеи.

Вчера Министерство юстиции США направило иск к Apple, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке смартфонов, но как сообщает 9to5Mac, компания в материалах следствия ответила, что упрёки в части привязки Apple Watch к iPhone является необоснованными. По данным Apple, она на определённом этапе вела работы по реализации поддержки часов Watch смартфонами под управлением Android. На это было потрачено около трёх лет, но в какой-то момент специалисты Apple поняли, что реализовать такую поддержку не удастся из-за технических ограничений, и на этом инициатива заглохла.

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Источник изображения: 9to5Mac

В обвинении американского министерства значится, что Apple Watch совместимы только с iPhone, и если пользователь первого из устройств намерен сочетать умные часы со смартфоном под управлением Android, ему придётся либо покупать iPhone, либо продавать Apple Watch и покупать вместо них совместимые с Android часы. По мнению властей США, подобные ограничения нарушают антимонопольное законодательство страны. Apple теперь должна доказать, что всё упирается в некие технические трудности.