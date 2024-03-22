Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
Но не смогла сделать этого и отказалась от этой идеи.

реклама

Вчера Министерство юстиции США направило иск к Apple, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением на рынке смартфонов, но как сообщает 9to5Mac, компания в материалах следствия ответила, что упрёки в части привязки Apple Watch к iPhone является необоснованными. По данным Apple, она на определённом этапе вела работы по реализации поддержки часов Watch смартфонами под управлением Android. На это было потрачено около трёх лет, но в какой-то момент специалисты Apple поняли, что реализовать такую поддержку не удастся из-за технических ограничений, и на этом инициатива заглохла.

реклама

Источник изображения: 9to5Mac

В обвинении американского министерства значится, что Apple Watch совместимы только с iPhone, и если пользователь первого из устройств намерен сочетать умные часы со смартфоном под управлением Android, ему придётся либо покупать iPhone, либо продавать Apple Watch и покупать вместо них совместимые с Android часы. По мнению властей США, подобные ограничения нарушают антимонопольное законодательство страны. Apple теперь должна доказать, что всё упирается в некие технические трудности.

#apple #google #android #умные часы #apple watch
1
Показать комментарии (1)
Apple и Google технически могут превратить все смартфоны в России в «кирпичи» — Роскачество
Во время своего визита в Китай Тим Кук успел встретиться с поставщиками Apple и основателем BYD
Epic Games собирается запустить свой цифровой магазин на iOS и Android до конца 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
49
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
17
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
69
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Витя Лидер
09:29
Очень даже удобно играть в шутеры на геймпаде. По началу непривычно было, а теперь наоборот. Не могу на клаве и мышке. Пальцы можно сломать. На клаве и мышке только в стратегии.
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Вячеслав Безруков
09:29
Картридеров в новых корпусах нет от слова совсем, а не в старых, заканчивай там курить)
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
unhurtable
09:29
FF15 и BF1 игры 16го года, логично что карта пятилетней выдержки в них пасовала, тогда народ уже массово сидел на бюджетных(тот же сегмент до $200) 380 и 960ых на которых было вполне играбельно, про 4...
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Витя Лидер
09:26
Хорошая статья. С душой. Прям улетел в то время ))) Я наверное тебя удивлю, НО! XBOX ORIGINAL на то время реально был супер машиной! ТЫ просто не знал его потенциал. Помимо разрешения 480р, он выдает ...
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
Дмитрий Рыдкин
09:26
От одной птички толку нет. Дроны такого класса требуют свои ПУ, антенны и т.д
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Евгений Лотарев
09:14
Пчелы опять против меда. Вместо того чтобы бороться надо было возглавить хакинтоши и открыть ещё один рынок сбыта своей ОС. Ну ради бога, пусть делают что хотят, в телефонах они уже получили стагнацию...
Apple решила проблему «хакинтошей», с которыми компания безуспешно боролась почти 20 лет
kitava
09:07
Оно и понятно. Бензин в Китае достаточно дорогой по местным зарплатам. С другой стороны высокую цену на электромобили там практически победили. Между городами им выгоднее путешествовать на скоростных ...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
LazyCamel
09:05
Т.е. у всяких Асусов, Хуавеев и кучи беспородных китайцев все получается, а у инновационного высокопрофессионального яблока за 3 года ничего не вышло ? Не позорили бы уже своих разработчиков такими ту...
Apple три года подряд пыталась внедрить поддержку Watch для Android
Святослав Коротков
09:03
Скорее всего rtx 5060 получается отличной картой а не как 4060 которая немного хуже 3060 12g зато техпроцесс меньше и сомнительные технологии новой версии.
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
VL86f
08:49
Не аргумент. Как же тогда Android-x86? Как же тогда Remix OS и FydeOS?
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем