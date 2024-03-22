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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвесторы противоречиво отреагировали на признания основателя NVIDIA в любви к Samsung
Кто-то кинулся покупать акции, кто-то продавать.

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На этой неделе можно было наблюдать, насколько NVIDIA способна влиять на бизнес своих поставщиков памяти, которые либо снабжают её микросхемами HBM3E, либо начнут это делать в ближайшем будущем. Акции Micron Technology после публикации успешного квартального отчёта и радужных прогнозов восторженного руководства подскочили в цене на 14% до уровня, которого они не достигали с 2000 года, и даже установили новый рекорд.

При этом опрошенные Bloomberg аналитики противоречиво оценивают недавние высказывания основателя NVIDIA о готовности сотрудничать с Samsung Electronics в качестве поставщика памяти. На протяжении прошлого года курс акций этой корейской компании вырос всего на 30%, тогда как акции SK hynix подорожали вдвое. По словам экспертов DS Asset Management, пока слишком рано говорить о том, что Samsung сильно выиграет от сотрудничества с NVIDIA. Впрочем, это не помешало акциям Samsung за неделю вырасти в цене почти на 10%, максимально за прошедшее с 2015 года время.

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Источник изображения: NVIDIA

Так называемые розничные инвесторы вообще своеобразно отреагировали на заявления Дженсена Хуана (Jensen Huang) по поводу возможного сотрудничества с Samsung, продав за два дня рекордное количество принадлежавших им акций на общую сумму $2,3 млрд. В среде инвесторов, как поясняют представители BNK Asset Management, по-прежнему доминирует мнение, что объёмы закупок HBM3E компанией NVIDIA у Samsung не будут значительными.

#nvidia #samsung #аналитика #акции #hbm3e
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