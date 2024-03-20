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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA готова покупать память Samsung для своих ускорителей
Но пока не завершила её сертификацию.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, компания NVIDIA до сих пор не завершила сертификацию чипов памяти HBM производства Samsung для использования в своих ускорителях вычислений, но этот процесс в настоящее время не завершён, и рассчитывать на поставки Samsung сможет лишь в будущем. При этом последнюю из компаний основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) назвал «очень, очень хорошей».

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Память класса HBM глава NVIDIA назвал технологическим чудом и важным элементом повышения производительности вычислительных систем в сочетании со снижением уровня энергопотребления центров обработки данных. Напомним, что в феврале Samsung представила первый в мире 12-ярусный стек HBM3E, поставки которого собирается наладить в текущем полугодии. По словам главы Дженсена Хуана, цикл модернизации для Samsung и SK hynix обещает стать серьёзным источником дохода, поскольку бизнес обеих компаний будет расти вместе с объёмами реализации продукции самой NVIDIA. Партнёрством с SK hynix и Samsung генеральный директор NVIDIA очень дорожит.

#nvidia #samsung #полупроводники #sk hynix #hbm3e
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