Но пока не завершила её сертификацию.

Как поясняет Nikkei Asian Review, компания NVIDIA до сих пор не завершила сертификацию чипов памяти HBM производства Samsung для использования в своих ускорителях вычислений, но этот процесс в настоящее время не завершён, и рассчитывать на поставки Samsung сможет лишь в будущем. При этом последнюю из компаний основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) назвал «очень, очень хорошей».

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Память класса HBM глава NVIDIA назвал технологическим чудом и важным элементом повышения производительности вычислительных систем в сочетании со снижением уровня энергопотребления центров обработки данных. Напомним, что в феврале Samsung представила первый в мире 12-ярусный стек HBM3E, поставки которого собирается наладить в текущем полугодии. По словам главы Дженсена Хуана, цикл модернизации для Samsung и SK hynix обещает стать серьёзным источником дохода, поскольку бизнес обеих компаний будет расти вместе с объёмами реализации продукции самой NVIDIA. Партнёрством с SK hynix и Samsung генеральный директор NVIDIA очень дорожит.