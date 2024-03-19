Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix утверждает, что первой начала массовый выпуск памяти типа HBM3E
И уже в этом месяце начнёт отгружать её клиенту.

реклама

Оставаясь главным поставщиком памяти класса HBM, южнокорейская компания SK hynix воспользовалась анонсом NVIDIA B200 и сопутствующих вычислительных решений для заявления о начале поставок с конца марта микросхем HBM3E, разработку которых она начала всего семь месяцев назад. Соответственно, массовое производство HBM3E компания начала первой в мире, как она утверждает. Это уже пятое поколение микросхем HBM.

реклама

Источник изображения: SK hynix

При формировании стеков памяти HBM3E этот производитель использует ту самую технологию массового оплавления MR-MUF, которую мечтает освоить и Samsung Electronics. Такой метод формирования изоляции между кристаллами памяти в стеке позволяет снизить механическое давление на них, улучшить условия теплоотвода на 10% и обеспечить стабильный выпуск продукции в условиях массового производства. Память HBM3E в исполнении SK hynix позволяет передавать информацию со скоростью 1,18 Тбайт/с. Подчёркивается, что клиент SK hynix, в котором угадывается NVIDIA, начнёт получать новую память с конца этого месяца.

#nvidia #sk hynix #hbm3e
+
Написать комментарий (0)
Аналитики Citi: пузырь на фондовом рынке из-за ИИ лопнет не в этом году
TSMC продолжит строить предприятия по упаковке чипов на Тайване
NVIDIA B200 получил чиплетную компоновку из двух кристаллов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
8
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
65
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
19
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
28
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
9
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
30
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

si-cat
06:46
Гаврилыч - ты бы бухал поменьше 🤣 А то с похмела такую дичь постишь...
Эпоха авианосцев Королевского флота Британии подошла к концу
unhurtable
06:43
Недавний провал с запуском древнего минитмена весьма показателен(до этого еще несколько неудачных было, хотя удачных было больше справедливости ради), естественно пиндосам выгодно старательно пропихив...
TSMC инвестирует $16 млрд в технологию CoWoS для искусственного интеллекта
Windmark
06:30
Да его все нормальные люди всегда использовали )
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
Adam Blackout
06:22
Теряют хватку.. Раньше по несколько поставщиков чего либо было, для непредвиденных ситуаций..
ET News: Samsung станет единственным поставщиком драйверов для OLED-дисплеев Apple iPad Pros
Никита Акимов
06:07
Это уже болезнь какая-то, охота за старыми советскими артефактами чтоб использовать для чего-то серьёзного, хоспаде, сейчас херни на любой цвет и вкус есть, но эти блин выискивают специально. Наверное...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Grotlon
06:05
Прогресс выглядит впечатляюще, однако и конкуренты на месте не стояли. Судя по результатам он отстает от Core i3-N300 (по сути новый 7-ватный Atom), у которого 8 энергоэффективных ядер (Gracemont) и ч...
Новый китайский процессор Zhaoxin KX-7000 уступает процессорам AMD и Intel 6-летней давности
Владимир Комин
05:49
А кто вам сказал, что Запорожье это Украина?
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Олег Тимофеев
05:49
Пока это восполнение по текучке. Пока не видно оригинальных идей на этом сегменте. Одноразовые дроны мы подняли не от хорошей жизни а исключительно по простоте душевной и нашей промышленности. Но имен...
В России будут выпускать блоки управления для беспилотных аппаратов
Олег Тимофеев
05:42
Да такие атаки существенно подрывают их обороноспособность. Это сильно меняет их планы.
Ночью на 17 марта армия России провела массированную атаку на тыловые районы ВСУ
Олег Тимофеев
05:40
Наша задача не столько уничтожения противника сколько возможность его поступать по твоим правилам . Скоро появятся эффективные средства борьбы с ними но дроны от этого не утратят популярность ими буду...
Волонтёр "Флеш" уверен, что через 5 месяцев на кажого бойца ВСУ будет приходиться под 1 fpv-дрону РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем