И уже в этом месяце начнёт отгружать её клиенту.

Оставаясь главным поставщиком памяти класса HBM, южнокорейская компания SK hynix воспользовалась анонсом NVIDIA B200 и сопутствующих вычислительных решений для заявления о начале поставок с конца марта микросхем HBM3E, разработку которых она начала всего семь месяцев назад. Соответственно, массовое производство HBM3E компания начала первой в мире, как она утверждает. Это уже пятое поколение микросхем HBM.

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Источник изображения: SK hynix

При формировании стеков памяти HBM3E этот производитель использует ту самую технологию массового оплавления MR-MUF, которую мечтает освоить и Samsung Electronics. Такой метод формирования изоляции между кристаллами памяти в стеке позволяет снизить механическое давление на них, улучшить условия теплоотвода на 10% и обеспечить стабильный выпуск продукции в условиях массового производства. Память HBM3E в исполнении SK hynix позволяет передавать информацию со скоростью 1,18 Тбайт/с. Подчёркивается, что клиент SK hynix, в котором угадывается NVIDIA, начнёт получать новую память с конца этого месяца.