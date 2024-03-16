В наименовании ускорителя могла потеряться одна буква.

Многие СМИ уцепились за упоминание представителями Dell некоего ускорителя вычислений B200, который будет потреблять 1000 Вт и использовать вычислительную архитектуру Blackwell, но некоторые эксперты склоняются к мысли, что руководство Dell просто перепутало обозначения, и в действительности речь шла о гибридном ускорителе GB200, который будет сочетать графический процессор B100 и центральный процессор семейства Grace с Arm-совместимой архитектурой.

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Источник изображения: NVIDIA

Если же B200 всё же появится в качестве самостоятельного продукта, как считают аналитики Raymond James, то он поможет NVIDIA не только поднять среднюю цену реализации своих ускорителей вычислений, но и быстрее удовлетворить спрос, поскольку для достижения необходимых результатов по быстродействию условный разработчик сможет купить меньшее количество ускорителей, чем это было нужно в рамках прежнего поколения.

Аналитики Baird ожидают, что базовый B100 обеспечит заметный прирост быстродействия относительно текущего H100, и если подробности об этой новинке действительно будут раскрыты на следующей неделе, это будет способствовать дальнейшему росту курса акций NVIDIA. Эксперты считают уровень в $1050 за штуку при текущем курсе $878 вполне достижимым.