По их данным, он выйдет в следующем году.

Операционный директор Dell Technologies Джефф Кларк (Jeff Clarke), как сообщает Barron’s, на квартальной отчётной конференции обмолвился о намерениях NVIDIA выпустить в следующем году ускоритель вычислений B200 с уровнем энергопотребления 1000 Вт на чип. Если учесть, что сейчас H200 потребляет 700 Вт, то таинственный преемник определённо продемонстрирует рост «аппетита».

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Источник изображения: NVIDIA

По всей видимости, в этом году NVIDIA выпустит B100, который заменит собой H100, а уже в следующем году будет представлен преемник более нового H200, который и получит предсказуемое обозначение B200. Как известно, с недавних пор NVIDIA решила выпускать новую архитектуру в сегменте ускорения вычислений раз в год вместо прежней периодичности раз в два года. Ранее B200 в планах NVIDIA не упоминался, но и сейчас достоверность раскрытой Dell информации проверить не представляется возможным.