И средства на дальнейшее развитие.

Вчерашняя новость о поиске компанией Fisker консультантов на случай собственного банкротства вполне предсказуемо вызвала реакцию официальных представителей этого молодого производителя электромобилей, поскольку вчера акции компании на фоне этих слухов упали в цене на 52%.

Ресурс Electrek опубликовал официальный комментарий к первичной новости, в котором Fisker отказалась комментировать слухи о своих действиях в части поиска консультантов, но заявила, что сейчас ищет дополнительные финансовые ресурсы и собирается начать стратегическое сотрудничество с крупным автопроизводителем.

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Источник изображения: Fisker

Хотя имя потенциального партнёра Fisker не раскрывается, по ранним слухам можно предположить, что им окажется Nissan Motor. Этой компании хотелось бы наладить выпуск электрических пикапов, а у Fisker уже имеется в наличии разработанная модель Alaska с соответствующим типом кузова. Кстати, после публикации комментариев представителей Fisker акции компании выросли в цене на 42% после вчерашнего падения, хотя прямого опровержения слухов о предстоящем банкротстве и не прозвучало.