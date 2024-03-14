Недолго музыка играла.

Основанная в 2007 году датским дизайнером Хенриком Фискером компания Fisker не может похвастать лёгкой судьбой, но бум электромобилей воодушевил её руководство на переход к контрактной модели выпуска электромобилей: сама Fisker должна была сосредоточиться на разработке и продаже машин, а их выпуском занимались бы сторонние компании. Если для электрического первенца марки, кроссовера Ocean, на эту роль была подобрана Magna Steyr, то выпуском более компактного кроссовера PEAR должна была заняться тайваньская Foxconn, располагающая предприятием в штате Огайо, которое досталось ей от Lordstown Motors.

Как сообщает Electrek со ссылкой на The Wall Street Journal, компания Fisker недавно наняла консультантов по процедуре банкротства, что светит всему бизнесу не очень хорошими перспективами. Компания поставляет выпускаемые Magna Steyr электромобили дебютной модели Ocean своим клиентам и даже способна извлекать из этого прибыль, но по мере расширения ассортимента моделей растут и её расходы, а недавно она представила пикап Alaska и купе Ronin для путешествий на высокой скорости.

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Источник изображения: Fisker

Насколько реальны перспективы банкротства Fisker, судить сложно, но подобные события случались с молодыми производителями электромобилей и раньше, а уж в условиях замедления темпов роста спроса и начавшихся ценовых войн между участниками рынка такой исход и вовсе исключать нельзя.