Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производитель электромобилей Fisker нанял консультантов на случай собственного банкротства
Недолго музыка играла.

реклама

Основанная в 2007 году датским дизайнером Хенриком Фискером компания Fisker не может похвастать лёгкой судьбой, но бум электромобилей воодушевил её руководство на переход к контрактной модели выпуска электромобилей: сама Fisker должна была сосредоточиться на разработке и продаже машин, а их выпуском занимались бы сторонние компании. Если для электрического первенца марки, кроссовера Ocean, на эту роль была подобрана Magna Steyr, то выпуском более компактного кроссовера PEAR должна была заняться тайваньская Foxconn, располагающая предприятием в штате Огайо, которое досталось ей от Lordstown Motors.

Как сообщает Electrek со ссылкой на The Wall Street Journal, компания Fisker недавно наняла консультантов по процедуре банкротства, что светит всему бизнесу не очень хорошими перспективами. Компания поставляет выпускаемые Magna Steyr электромобили дебютной модели Ocean своим клиентам и даже способна извлекать из этого прибыль, но по мере расширения ассортимента моделей растут и её расходы, а недавно она представила пикап Alaska и купе Ronin для путешествий на высокой скорости.

реклама

Источник изображения: Fisker

Насколько реальны перспективы банкротства Fisker, судить сложно, но подобные события случались с молодыми производителями электромобилей и раньше, а уж в условиях замедления темпов роста спроса и начавшихся ценовых войн между участниками рынка такой исход и вовсе исключать нельзя.

#электромобили #банкротство #fisker
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск посетил предприятие Tesla в Германии, которое возобновило свою работу после диверсии
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
Американские учёные разработали беспроводную зарядку электромобиля на 100 кВт с высоким КПД
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
107
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
13
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
24
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
20
О Xbox Game Pass в 2024 году
11
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
10
Американский спецназ будет развернут на тайваньском острове Цзиньмэнь всего в 10 км от Китая
7
"До сих пор считаете, что США способны отделиться от экономики Китая, подумайте ещё раз" — IIF
3
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
6

Сейчас обсуждают

AndyNebula
14:47
Исключительно для пиара. Телеперемога для них важнее.
Сорвана очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Белгородской области — МО РФ
El Grechko
14:43
12 гигабайт перестают быть проблемой когда они на любимке? Краснофанатики такие краснофанатики
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
Иван Бородин
14:42
Статью прочитал бы хотя-бы!
Технологии AMD были использованы для создания оскароносной короткометражки
El Grechko
14:40
Все экранизации Дюны обречены быть говном от того что исходный материал не лучше. Герберт создал мир интриг, политики и войн тем же способом, которым Лавкрафт создавал чудовищ: вместо того чтоб описат...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
kitava
14:38
Какой-то тупой план. При ограниченных ресурсах они сами же расширяют фронт. Причём атакуют ранее не задействованные по политическим мотивам в СВО части состоящие из срочников. Буквально льют воду на м...
Сорвана очередная попытка прорыва ВСУ на территорию Белгородской области — МО РФ
Дмитрий Зяблов
14:38
Какой тупой хохлоскот, это уже на секту похоже, нравится подыхать, да калеками ползать. Как выглядит 1/2 зиги 😁 Есть мнение, что у него слишком много рук.
Украинские формирования вновь попытались прорваться на территорию Российской Федерации
PanzerK
14:34
Мда... это какой-то абсурд уже, а не SSD...
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
Storage
14:34
Ryzen 9 7950X майнит сейчас примерно 5 баксов в сутки
Майнеры начали скупать процессоры AMD Ryzen 7950X
Вадим Кудрявцев
14:33
сказал зелено-синий имбецил с водянкой мозга
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
NightXO
14:33
Юзаю мышь на частоте то ли 500, то ли 750 гц. На 1000 гц показалось как-то нестабильно работает. Тупой маркетинг с этими частотами не более. Ну обновляет 500 раз в секунду, и? Мы не роботы, чтобы хоть...
Logitech G Pro X Superlight 2 получила обновление с частотой отклика 4 кГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем