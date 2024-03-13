Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дизайнеры Rivian R3X вдохновлялись европейскими раллийными автомобилями прошлого века
Российская «Нива» в их число не попала.

реклама

Прототипы электромобилей Rivian R3 и R3X уже колесят по США, но их массовое производство начнётся только через несколько лет. Сайт Electrek из интервью шеф-дизайнера компании Джеффа Хаммуда (Jeff Hammoud) ресурсу Road & Track узнал, какими автомобилями вдохновлялись создатели этого необычного электромобиля. Понятное дело, продукция АвтоВАЗа в этот перечень не попала, равно как и внедорожная версия Volkswagen Golf. В действительности, как пояснил глава дизайнерского подразделения Rivian, в качестве источников для вдохновения его подчинённые использовали раллийные машины Audi Quattro и Lancia Delta Integrale, которые выступали в профильных соревнованиях несколько десятилетий назад.

реклама

Источник изображения: Rivian

При этом дизайнерам Rivian удалось в какой-то мере сохранить фирменный стиль своей компании, но отойти от канонов кроссоверов и пикапов, с которых начиналась история этого калифорнийского автопроизводителя. По словам шеф-дизайнера марки, в облике Rivian R3 и R3X специалистам компании удалось объединить ретро-мотивы с актуальными, поэтому машина выглядит так, словно «одновременно прибыла из прошлого и будущего». Кроме того, более привычный европейским покупателям формат компактного хэтчбека призван заинтересовать потенциальных клиентов за пределами Северной Америки, ведь Rivian намеревается поставлять модели семейств R2 и R3 в Европу и другие регионы, помимо США и Канады.

#электромобили #rivian #rivian r3x
+
Написать комментарий (0)
Tesla предложила автопроизводителям упорядочить размещение зарядных портов на электромобилях
Поставки электромобилей Tesla на китайском рынке в феврале сократились почти на четверть
Электромобили скоро станут дешевле машин с ДВС в производстве, но будут дороже их в ремонте после ДТП
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
21
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
45
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
21
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
38
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
9
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
18
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
29
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
09:48
Ну, скатертью дорога! Армения реально сможет побить рекорды украины и молдавии в звании самой бедной страны европы. Ну, пашинян, твоё имя точно будет выбито на всех "почетных местах" армении, как руко...
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условие выхода страны из ОДКБ
Артур Атоян
09:48
Второй мой комментарий — дабы показать подробности проекта и лица героев. На их собственном сайте: https://cryptorussianworld.com/ru. Простых школьных знаний и здравого смысла должно быть достаточно, ...
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
pitbuldoser
09:44
Ставленник Сороса качает ситуацию на границе с Россией, как может. Для того и ставился.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условие выхода страны из ОДКБ
pitbuldoser
09:37
"Западные эксперты считают, что резкий рост числа мигрантов в годовом исчислении, связан с ослаблением экономики Китая, ужесточением политического контроля и повышением доступности туристских услуг" Э...
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
Сергей Чулюканов
09:29
Поживём увидим, а вообще здорово у нас бы что нибудь построили
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
Немрущий фраг
09:28
Эм, я знаю что такое аэродинамическое качество как отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению... Там самые лучшие - это долголеты типа ту-160 или стратофортресы или u2. Но что такое эффективнос...
Новый гиперзвуковой беспилотник Китая превосходит F-22 по аэродинамической эффективности
Артур Атоян
09:24
Дык, океан же, как на карте написано — они читали — Тихий! К Фернану Магеллану не ходи. LOL
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
tunderklep
09:23
Китайцы, в бой! Устройте заварушку в асашай! )))
Число китайских нелегалов, миновавших опасный Дарьенский пробел по пути в США, выросло в десять раз
Артур Атоян
09:22
Не на земле, а на воде, и не в раю, а в особых условиях.
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Артур Атоян
09:21
Если не будет достаточно годных роботов, пустят. На обслуживание.
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем