Российская «Нива» в их число не попала.

Прототипы электромобилей Rivian R3 и R3X уже колесят по США, но их массовое производство начнётся только через несколько лет. Сайт Electrek из интервью шеф-дизайнера компании Джеффа Хаммуда (Jeff Hammoud) ресурсу Road & Track узнал, какими автомобилями вдохновлялись создатели этого необычного электромобиля. Понятное дело, продукция АвтоВАЗа в этот перечень не попала, равно как и внедорожная версия Volkswagen Golf. В действительности, как пояснил глава дизайнерского подразделения Rivian, в качестве источников для вдохновения его подчинённые использовали раллийные машины Audi Quattro и Lancia Delta Integrale, которые выступали в профильных соревнованиях несколько десятилетий назад.

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Источник изображения: Rivian

При этом дизайнерам Rivian удалось в какой-то мере сохранить фирменный стиль своей компании, но отойти от канонов кроссоверов и пикапов, с которых начиналась история этого калифорнийского автопроизводителя. По словам шеф-дизайнера марки, в облике Rivian R3 и R3X специалистам компании удалось объединить ретро-мотивы с актуальными, поэтому машина выглядит так, словно «одновременно прибыла из прошлого и будущего». Кроме того, более привычный европейским покупателям формат компактного хэтчбека призван заинтересовать потенциальных клиентов за пределами Северной Америки, ведь Rivian намеревается поставлять модели семейств R2 и R3 в Европу и другие регионы, помимо США и Канады.