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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Суд в Южной Корее запретил разработчику HBM из SK hynix делиться секретами с Micron
Только уже поздно.

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В прошлом месяце, как сообщает Business Korea, Центральный окружной суд Сеула вынес запрет на переход одного из опытных разработчиков HBM из компании SK hynix в конкурирующую Micron Technology. Проблема заключается в том, что обвиняемый перешёл в Micron ещё в 2022 году, хотя незадолго до этого подписал соглашение с SK hynix не только о защите коммерческих интересов южнокорейского производителя памяти, но и о запрете на переход к конкурентам в течение двух лет с момента увольнения. На практике же инженер перешёл из SK hynix в Micron уже в 2022 году, не выдержав положенного срока до 26 июля текущего года.

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Источник изображения: Business Korea

Перебравшись в США в июле 2022 года, обвиняемый южнокорейский специалист руководил командой SK hynix по разработке новых типов памяти, включая HBM. Поскольку SK hynix контролирует более половины мирового рынка HBM, а доля Micron измеряется несколькими процентами, заинтересованность последней в получении ценного специалиста сложно отрицать. Южнокорейский суд не только запретил обвиняемому работать в конкурирующей компании, но и приговорил его к выплате штрафа из расчёта $7580 за каждый день досрочного выхода на работу в конкурирующей компании. За пару лет, надо полагать, набежит приличная сумма — более $5,5 млн, если считать выходные.

#micron #sk hynix #hbm #судебное разбирательство
Источник: businesskorea.co.kr
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Micron Technology может неплохо заработать на поставках памяти HBM, как считают аналитики
SK hynix в этом году вложит $1 млрд в расширение бизнеса по упаковке HBM в Южной Корее
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