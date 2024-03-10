Это исторический максимум для компании.

Финансовый директор AMD Джин Ху (Jean Hu) на технологической конференции Morgan Stanley на уходящей неделе поделилась интересной статистикой. По её словам, серверные процессоры EPYC поколения Genoa по темпам своей рыночной экспансии превзошли своих собратьев четырёх поколений, и во многом благодаря этому компания завершила прошлый год с долей в 31% на рынке центральных процессоров серверного назначения.

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Источник изображения: AMD

Это максимальное значение данного показателя за всю историю AMD, поэтому сомневаться в успехе серверных процессоров этой марки не приходится. Напомним, что в 2018 году компания всего лишь рассчитывала на преодоление планки в 10% рынка, довольно робко надеясь на достижение исторического на тот момент максимума в 26% рынка в какой-то неопределённой перспективе. В реальности же компании удалось поднять этот рубеж до 31% рынка, и это достижение заслуживает всяческого уважения.