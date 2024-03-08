Сертификацию NVIDIA профильная продукция Micron уже прошла.

Глядя на феноменальные темпы роста курса акций NVIDIA, инвесторы предсказуемо ищут новых участников фондового рынка, которые могли бы позволить им неплохо заработать на буме систем искусственного интеллекта. Поскольку южнокорейская SK hynix, являющаяся главным поставщиком памяти HBM для нужд NVIDIA, на эту роль подходит слишком очевидно, будущих фаворитов аналитики пытаются разглядеть и среди её конкурентов. По мнению экспертов Stifel, инвесторам имеет смысл присмотреться к акциям Micron Technology.

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Источник изображения: Micron Technology

От текущих уровней, по их мнению, акции Micron могут вырасти ещё примерно на 20% до $120. В этом месяце Micron будет отчитываться об итогах минувшего фискального квартала, и представители Stifel убеждены, что отчёт покажет рост средней цены реализации продукции Micron на фоне высокого спроса на память типа HBM. По данным источника, Micron вслед за SK hynix удалось получить право поставлять память HBM актуальных поколений для ускорителей вычислений не только NVIDIA, но и AMD, поэтому профильная выручка компании будет расти весьма динамично.