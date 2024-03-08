Для тех, кто готов уезжать на электромобиле от очагов цивилизации.

На этой неделе молодая калифорнийская компания Rivian, которая в прошлом году получила $5,4 млрд убытков, как отмечает Electrek, представила свой первый электрический кроссовер R2 на новой платформе с аккумуляторными ячейками типа 4695, которые на 15 мм выше предлагаемых Tesla ячеек типоразмера 4680. По силовым установкам и батареям этот кроссовер унифицирован со своим последователем в виде Rivian R3, но появится на рынке Северной Америки несколько раньше, в первой половине 2026 года. Начальная цена в $45 000, скорее всего, будет подразумевать наличие единственного электродвигателя на задней оси, клиенты также смогут выбирать между полноприводными версиями с двумя или тремя электродвигателями. Последняя, к слову, сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

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Источник изображения: Rivian

Rivian изначально позиционирует свою продукцию как транспортные средства для любителей активного отдыха, и отсутствие в модельном ряду Rivian R2 пикапа отчасти компенсируется не только широкими возможностями трансформации салона для перевозки груза, но и опускающимся стеклом двери багажника, а также наличием в районе заднего бампера двух крепёжных отверстий для опциональных аксессуаров. Здесь, например, можно закрепить не только консоль для перевозки двух велосипедов, но и фирменную походную кухню, а также довольно вместительный открытый ящик для перевозки пачкающихся грузов.

Источник изображения: Rivian

На верхнем багажнике можно разместить фирменный бокс, превращающийся во время поездок на природу в палатку. Пару спальных мест можно оборудовать и в салоне, сложив сидения не только второго, но и первого ряда.

Источник изображения: Rivian

Запас хода в районе 500 км электрический кроссовер Rivian R2 сможет пополнять на фирменных зарядных станциях Tesla благодаря наличию порта NACS, причём он расположен в районе заднего крыла, а не переднего, как у машин семейства R1. Это обусловлено именно стремлением Rivian сделать эксплуатацию R2 более удобной на зарядных станциях Tesla, поскольку электромобили данной марки исторически располагают зарядный порт в районе заднего крыла, и схема подъезда к зарядным станциям оптимизирована именно с этой точки зрения.