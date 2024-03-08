Небольшой кроссовер для быстрого передвижения по дорогам любого качества.

Основатель Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) на вчерашней презентации среднеразмерного кроссовера R2, как отмечает The Verge, не смог удержаться от соблазна предвосхитить появление более компактного электромобиля R3, который в исполнении R3X должен получить три электродвигателя, позволяющие разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Машина должна пойти в серию вскоре после Rivian R2, который встанет на конвейер в первой половине 2026 года.

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Источник изображения: Rivian

Базовый R3, который может оснащаться и двумя электродвигателями, окажется чуть дешевле R2, за который будут просить от $45 000. Максимальный запас хода электромобилей серии R3 приблизится к 500 км, причём восполнить его с 10 до 80 % на станциях быстрой зарядки Tesla через разъём NACS можно будет примерно за 30 минут.

Источник изображения: Rivian

Машина неплохо приспособлена для езды по бездорожью, ведь высокий клиренс она сочетает с весьма короткими свесами. Версия R3X будет оснащаться более широкими шинами с развитым рисунком протектора, поэтому расширители арок будут играть не только декоративную роль.

Источник изображения: Rivian

Создатели Rivian R3X позаботились и о практичности. Машина оснащена двумя перчаточными ящиками, интерьер устойчив к загрязнениям и воздействию жидкости, а задние сидения можно сложить в ровный пол для организации спального места. Стекло двери багажного отсека поднимается отдельно, позволяя перевозить длинномерные предметы. Оснащённый 11 камерами и 5 радарами, этот электромобиль при движении по дорогам с хорошим покрытием будет предлагать некоторую степень автоматизации процесса управления.