реклама
Основатель Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) на вчерашней презентации среднеразмерного кроссовера R2, как отмечает The Verge, не смог удержаться от соблазна предвосхитить появление более компактного электромобиля R3, который в исполнении R3X должен получить три электродвигателя, позволяющие разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Машина должна пойти в серию вскоре после Rivian R2, который встанет на конвейер в первой половине 2026 года.
реклама
Базовый R3, который может оснащаться и двумя электродвигателями, окажется чуть дешевле R2, за который будут просить от $45 000. Максимальный запас хода электромобилей серии R3 приблизится к 500 км, причём восполнить его с 10 до 80 % на станциях быстрой зарядки Tesla через разъём NACS можно будет примерно за 30 минут.
Машина неплохо приспособлена для езды по бездорожью, ведь высокий клиренс она сочетает с весьма короткими свесами. Версия R3X будет оснащаться более широкими шинами с развитым рисунком протектора, поэтому расширители арок будут играть не только декоративную роль.
Создатели Rivian R3X позаботились и о практичности. Машина оснащена двумя перчаточными ящиками, интерьер устойчив к загрязнениям и воздействию жидкости, а задние сидения можно сложить в ровный пол для организации спального места. Стекло двери багажного отсека поднимается отдельно, позволяя перевозить длинномерные предметы. Оснащённый 11 камерами и 5 радарами, этот электромобиль при движении по дорогам с хорошим покрытием будет предлагать некоторую степень автоматизации процесса управления.